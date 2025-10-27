Genitori sindacalisti e genitori educatori | quando l’amore si gioca sul filo sottile della responsabilità Lettera

Inviata da Simone Billeci - A scuola, ogni insegnante impara presto che non esistono solo alunni in classe: esistono famiglie. Famiglie che entrano, spesso invisibili, tra le parole, i compiti, i voti, le verifiche non svolte, le giustificazioni improbabili e i colloqui settimanali in cui a volte si ha l’impressione di fare una seduta diplomatica ONU più che un incontro educativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

