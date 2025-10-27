Genitori sindacalisti e genitori educatori | quando l’amore si gioca sul filo sottile della responsabilità Lettera

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Simone Billeci - A scuola, ogni insegnante impara presto che non esistono solo alunni in classe: esistono famiglie. Famiglie che entrano, spesso invisibili, tra le parole, i compiti, i voti, le verifiche non svolte, le giustificazioni improbabili e i colloqui settimanali in cui a volte si ha l’impressione di fare una seduta diplomatica ONU più che un incontro educativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

genitori sindacalisti genitori educatoriLe parole brutalmente oneste di un’insegnante in pensione sui genitori che criticano il sistema hanno suscitato l’applauso di molte persone - Scopri il dibattito sulla qualità dell'istruzione e il ruolo dei genitori nella lettera di Lisa Roberson. bigodino.it scrive

Novara ai genitori: “Non siete amici dei vostri figli, siete i loro educatori. Ciò che succede ai vostri figli, non succede a voi. Lasciateli vivere, non fate troppo” - Nei primi anni di scuola, Novara nota un fenomeno che cambia la dinamica educativa: "non troviamo più solo i bambini, ma anche i loro genitori, con un grande carico di ansie, preoccupazioni e sensi di ... Da orizzontescuola.it

Allarme educatori. Dai genitori ai docenti, è protesta a Forlimpopoli - Questa frase è apparsa ieri mattina ai cancelli dell’istituto comprensivo ‘Emilio Rosetti’ di Forlimpopoli, scritta ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Genitori Sindacalisti Genitori Educatori