È un elemento apparentemente passivo, ma in realtà dinamico, capace di immagazzinare, trasferire e rilasciare energia. La tecnologia di costruzione ad acqua nasce da questa consapevolezza: la possibilità di utilizzare l'acqua non solo come risorsa vitale o refrigerante industriale, ma come materiale di costruzione, vettore energetico e componente strutturale nei processi di ingegneria avanzata. 1. Il concetto di base: energia strutturale idrica. La tecnologia di costruzione ad acqua, nota anche come Hydro-Struct Engineering, si fonda su una scoperta rivoluzionaria: la capacità dell'acqua di comportarsi come una sostanza strutturale quando combinata con campi magnetici, frequenze ultrasoniche e micro-leghe di grafene liquido.