Gen Z in Qintesi si cresce presto Da neoassunti a senior in 30 mesi
#IMPRESEPOSITIVE. Percorso di carriera trasparente (fasi e retribuzioni), Academy interna e mentoring continuo La testimonianza di Arianna, 26 anni: «Ho capito subito che la mia carriera non sarebbe stata lasciata al caso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
