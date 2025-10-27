Gemelli digitali civici | nuovi strumenti per capire e vivere la città

La Fondazione IU Rusconi Ghigi, in collaborazione con Fondazione Golinelli, promuove nell’ambito del progetto del Gemello Digitale Civico della città di Bologna, il ciclo “Riflessioni digitali: complessità e dati per capire meglio la città che cambia”, tre incontri divulgativi, e gratuiti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Supply chain verde: -28% emissioni con i gemelli digitali McKinsey Sustainability riporta che l’uso di digital twin nelle catene di fornitura riduce fino al 28% le emissioni di CO2. I modelli digitali consentono di simulare flussi, prevedere colli di bottiglia e ottimizz - facebook.com Vai su Facebook

Novità editoriali #CNRedizioni Diritti e città in cammino. Profili di comparazione tra Italia e Argentina. Il diritto alla città tra gemelli digitali urbani e diritti individuali A cura di V. Colcelli, R. Cippitani, H. Corti, P. Villarruel Lo trovi qui https://cnr.it/it/new_editoriali - X Vai su X

Gemelli digitali dei pazienti per nuovi farmaci più veloci - (di Manuela Correra) Reclutare i pazienti è in molti casi la parte più difficile nell'avvio della sperimentazione clinica per un farmaco innovativo, perché trovarne in numero sufficiente - Secondo ansa.it

Salute: Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, domani presentazione dell’evento “Clinical Trials Day” su farmaci innovativi e nuovi dispositivi medici - Gemelli Isola (Via Ponte di Quattro Capi, 39 – ore 12) la presentazione dell’evento “Clinical Trials Day” promosso dalla Fondazione ... Si legge su agensir.it

«Gemelli digitali» in sanità: che cosa sono, come si costruiscono, dove stanno già funzionando - Un cuore «virtuale» costruito su misura per ogni individuo: è questa la promettente prospettiva che emerge da uno studio internazionale pubblicato su Nature Cardiovascular Research, in cui i ... Si legge su corriere.it