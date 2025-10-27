Gb il Sun | Il principe Andrea vuole due proprietà per lasciare la Royal Lodge

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per liberare la sua dimora a Windor, di cui non paga l'affitto da vent'anni, il fratello minore del sovrano chiede in cambio le ex case di William ed Harry: una andrebbe a lui, l'altra all'ex moglie Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gb il sun il principe andrea vuole due propriet224 per lasciare la royal lodge

© Tgcom24.mediaset.it - Gb, il Sun: "Il principe Andrea vuole due proprietà per lasciare la Royal Lodge"

Approfondisci con queste news

gb sun principe andreaGb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta - (Adnkronos) – Il principe Andrea potrebbe affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta, nonostante il governo si sia finora rifiutato di dedicargli tempo nella Camera dei Comuni. Da msn.com

gb sun principe andreaGB, il principe Andrea rinuncia ai titoli - Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea “smetterà di usare i titoli e gli onori, incluso quello di duca di York”. Scrive rainews.it

gb sun principe andreaGb, il principe Andrea rinuncia al titolo reale - (askanews) – Il principe Andrea, fratello del re Carlo III, ha annunciato di rinunciare al suo titolo reale e agli “onori che gli sono conferiti”, a causa delle accuse legate a vari scan ... Come scrive askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Gb Sun Principe Andrea