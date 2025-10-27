Gb il Sun | Il principe Andrea vuole due proprietà per lasciare la Royal Lodge

Per liberare la sua dimora a Windor, di cui non paga l'affitto da vent'anni, il fratello minore del sovrano chiede in cambio le ex case di William ed Harry: una andrebbe a lui, l'altra all'ex moglie Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gb, il Sun: "Il principe Andrea vuole due proprietà per lasciare la Royal Lodge"

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . Quella del principe Andrea (ex duca di York) è una defenestrazione attesa, per alcuni perfino tardiva. La più vergognosa, ma non l’unica, nella storia delle monarchie. Sono tanti i royals che nel tempo sono stati privati dei loro titoli, per motivi di - facebook.com Vai su Facebook

Quella del principe Andrea (ex duca di York) è una defenestrazione attesa, per alcuni perfino tardiva. La più vergognosa, ma non l’unica, nella storia delle monarchie. Sono tanti i royals che nel tempo sono stati privati dei loro titoli, per motivi diversi: c'è chi ha - X Vai su X

Gb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta - (Adnkronos) – Il principe Andrea potrebbe affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta, nonostante il governo si sia finora rifiutato di dedicargli tempo nella Camera dei Comuni. Da msn.com

GB, il principe Andrea rinuncia ai titoli - Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea “smetterà di usare i titoli e gli onori, incluso quello di duca di York”. Scrive rainews.it

Gb, il principe Andrea rinuncia al titolo reale - (askanews) – Il principe Andrea, fratello del re Carlo III, ha annunciato di rinunciare al suo titolo reale e agli “onori che gli sono conferiti”, a causa delle accuse legate a vari scan ... Come scrive askanews.it