Gb 23enne morta da un anno senza che nessuno se ne accorgesse | L' ultima richiesta di aiuto fatta a ChatGpt

Nessun parente, a quanto sembra, si è preoccupato per l'assenza di contatti con la giovane. I rapporti tra Charlotte Leader e i suoi familiari erano cessati a settembre 2021.

Inoltre, per chi si occupa del caso non sarebbe stato neanche un gesto estremo della donna, ma una morte naturale: la 23enne infatti, con condizioni di salute precarie, sarebbe morta a causa di un malore.

