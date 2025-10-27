"> Avercelo un “intruso” come Kevin De Bruyne, scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, «con tutta quella gioielleria conquistata in carriera». Eppure, nella settimana più complicata della stagione — tra le ferite di Torino e l’umiliazione di Eindhoven — Antonio Conte ha scelto di tornare alle sue radici, chiamando a raccolta la vecchia guardia per reagire. Quando Napoli-Inter è iniziata, racconta Giordano sulla Gazzetta dello Sport, nove undicesimi di quella formazione conoscevano già la via della vittoria: erano i protagonisti dello scudetto vinto appena sei mesi prima, gli stessi che avevano imbrigliato l’Inter nell’1-1 del Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, la vecchia guardia di Conte risponde presente: McTominay e Anguissa, rinascita da scudetto”