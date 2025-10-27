"> Nemmeno le ore trascorse dallo psicodramma del Maradona, né la torta preparata ad Appiano per i 45 anni di Cristian Chivu, sono bastate a restituire serenità all’Inter. Come scrive Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, «il senso di fastidio con cui i nerazzurri hanno lasciato Napoli sabato sera non è ancora svanito». Il rigore assegnato al Napoli, definito dallo stesso club un abbaglio arbitrale poi riconosciuto anche dall’AIA, ha acceso un post partita incandescente, aggravato dalle parole di Antonio Conte. Nel suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, Conticello racconta il doppio livello della tensione: da un lato gli strascichi emotivi tra Conte e l’ex pupillo Lautaro, derubricati a “cose di campo”; dall’altro, le dichiarazioni del tecnico napoletano, considerate a Milano «molto gravi» nella forma e nel contenuto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Inter contro Conte”