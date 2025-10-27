Gaza Schlein | Tregua fragile percorsi di pace coinvolgano i palestinesi
“Per la pace serve uno sforzo diplomatico e politico maggiore. Noi lo stiamo chiedendo anche alla nostra Unione europea. La tregua a Gaza è molto fragile, è fondamentale che tutti gli attori rispettino questo accordo di tregua ma ancora non si può parlare di pace. Mancano dei passi fondamentali che devono seguire e qui devono essere finalmente coinvolti i palestinesi perché non si può parlare di una pace giusta se non dal punto di vista anche di chi ha subito una occupazione illegale che è una oppressione, quindi serve uno sforzo di dialogo che porti alla soluzione dei due popoli e due Stati “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Battibecco tra Meloni e Schlein alla Camera. La premier ha ribadito che le opposizioni hanno una posizione più «fondamentalista di quella di Hamas» sulla tregua a Gaza e respinto le critiche seguite all’attentato a Ranucci. La segretaria dem: «Lei festeggia tr - X Vai su X
"Dobbiamo fare rumore per Gaza" Così la segretaria del PD Elly Schlein al Festival Rumore di Fanpage.it - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Schlein: "Tregua fragile, percorsi di pace coinvolgano i palestinesi" - (LaPresse) "Per la pace serve uno sforzo diplomatico e politico maggiore. Segnala stream24.ilsole24ore.com
Gaza, Pizzaballa: «Tregua molto fragile, la ricostruzione non la faranno Kushner e Blair ma i volontari che si sporcheranno le mani» VIDEO - Monsignor Pizzaballa, alla fine della giornata internazionale per la pace all’Auditorium Parco della Musica, ha commentato la situazione in Medio Oriente che resta estremamente complessa ... Si legge su ilgazzettino.it
Una tregua fragile a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace - Domani iniziano i negoziati con gli inviati di Trump per la seconda fase della tregua ... lanotiziagiornale.it scrive