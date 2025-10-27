Gaza Schlein | Tregua fragile percorsi di pace coinvolgano i palestinesi

Lapresse.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per la pace serve uno sforzo diplomatico e politico maggiore. Noi lo stiamo chiedendo anche alla nostra Unione europea. La tregua a Gaza è molto fragile, è fondamentale che tutti gli attori rispettino questo accordo di tregua ma ancora non si può parlare di pace. Mancano dei passi fondamentali che devono seguire e qui devono essere finalmente coinvolti i palestinesi perché non si può parlare di una pace giusta se non dal punto di vista anche di chi ha subito una occupazione illegale che è una oppressione, quindi serve uno sforzo di dialogo che porti alla soluzione dei due popoli e due Stati “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza schlein tregua fragile percorsi di pace coinvolgano i palestinesi

© Lapresse.it - Gaza, Schlein: "Tregua fragile, percorsi di pace coinvolgano i palestinesi"

Scopri altri approfondimenti

gaza schlein tregua fragileGaza, Schlein: "Tregua fragile, percorsi di pace coinvolgano i palestinesi" - (LaPresse) "Per la pace serve uno sforzo diplomatico e politico maggiore. Segnala stream24.ilsole24ore.com

gaza schlein tregua fragileGaza, Pizzaballa: «Tregua molto fragile, la ricostruzione non la faranno Kushner e Blair ma i volontari che si sporcheranno le mani» VIDEO - Monsignor Pizzaballa, alla fine della giornata internazionale per la pace all’Auditorium Parco della Musica, ha commentato la situazione in Medio Oriente che resta estremamente complessa ... Si legge su ilgazzettino.it

gaza schlein tregua fragileUna tregua fragile a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace - Domani iniziano i negoziati con gli inviati di Trump per la seconda fase della tregua ... lanotiziagiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Schlein Tregua Fragile