Gaza raid Idf e ruspe in cerca ostaggi

Servizitelevideo.rai.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.52 Tre raid israeliani e due morti a Khan Younis, Gaza Sud, e droni Idf vicino ai campi profughi di Gaza City, riferisce l'emittente Al Jazeera Arabic. Gli attacchi sono spiegati dalle Idf con la necessità di colpire presunti terroristi. Per Hamas, "chiare" violazioni della tregua. "Non le consideriamo tali", dice il segretario Usa Rubio. Dall'Egitto 12 mezzi pesanti per cercare i corpi degli israeliani morti in cattività. L'agenzia Onu per i rifugiati:Israele continua a impedire accesso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

