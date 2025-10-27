Gaza Netanyahu mostra i muscoli e sbotta | Israele è indipendente forze sicurezza nella Striscia? C' è diritto di veto fuori la Turchia - VIDEO
Il premier israeliano tenta di smentire le affermazioni delle ultime settimane che ritraggono Israele a metà tra dominio e sudditanza nei confronti degli Usa. Per lui c'è solo "partnership" perché "Israele è uno Stato indipendente che controlla il suo destino" Israele "ha diritto di veto sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Netanyahu: Israele determinerà composizione “forza internazionale” a Gaza Il 26 ottobre, ora locale, il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato in una riunione di gabinetto che, per quanto riguarda le "forze internazionali" da dispiegare ne Vai su Facebook
#latorredibabele Gaza, Canfora su Netanyahu: "Comportamento sadico, come quello dei nazisti durante la seconda guerra mondiale" - X Vai su X
Netanyahu: 'Veto di Israele sui membri della forza a Gaza'. Hamas, 'se l'occupazione finirà consegneremo le armi' - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza. Come scrive ansa.it
Il veto di Netanyahu: 'Decidiamo noi le forze in campo a Gaza' - Benyamin Netanyahu mette in chiaro che lo Stato ebraico ha diritto di veto sulla formazione della forza internazionale di stabilizzazione ... Riporta ansa.it
Netanyahu: "Dobbiamo finire operazione contro Hamas" e mostra la mappa del terrore nella Regione - Netanyahu con una mappa della Regione in mano, ha riassunto l'azione dell'esercito israeliano di questi ultimi mesi ... Da rainews.it