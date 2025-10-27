Il premier israeliano tenta di smentire le affermazioni delle ultime settimane che ritraggono Israele a metà tra dominio e sudditanza nei confronti degli Usa. Per lui c'è solo "partnership" perché "Israele è uno Stato indipendente che controlla il suo destino" Israele "ha diritto di veto sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu mostra i muscoli e sbotta: "Israele è indipendente, forze sicurezza nella Striscia? C'è diritto di veto, fuori la Turchia" - VIDEO