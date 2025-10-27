Gaza Netanyahu mostra i muscoli e sbotta | Israele è indipendente forze sicurezza nella Striscia? C' è diritto di veto fuori la Turchia - VIDEO

Il premier israeliano tenta di smentire le affermazioni delle ultime settimane che ritraggono Israele a metà tra dominio e sudditanza nei confronti degli Usa. Per lui c'è solo "partnership" perché "Israele è uno Stato indipendente che controlla il suo destino" Israele "ha diritto di veto sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Netanyahu: 'Veto di Israele sui membri della forza a Gaza'. Hamas, 'se l'occupazione finirà consegneremo le armi' - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza. Come scrive ansa.it

Il veto di Netanyahu: 'Decidiamo noi le forze in campo a Gaza' - Benyamin Netanyahu mette in chiaro che lo Stato ebraico ha diritto di veto sulla formazione della forza internazionale di stabilizzazione ... Riporta ansa.it

Netanyahu: "Dobbiamo finire operazione contro Hamas" e mostra la mappa del terrore nella Regione - Netanyahu con una mappa della Regione in mano, ha riassunto l'azione dell'esercito israeliano di questi ultimi mesi ... Da rainews.it

