Gaza media | Israele non sa dove siano le salme di 4 dei 13 ostaggi ancora nella Striscia

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Israele non sa dove si trovano quattro dei restanti 13 corpi di ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan, sottolineando che Israele ha cercato di far capire agli Stati Uniti quanto sia importante recuperare le salme. Kan spiega che la scorsa settimana il capo di stato maggiore delle Idf, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

gaza media israele saGaza, media: “Israele non sa dove siano le salme di 4 dei 13 ostaggi ancora nella Striscia” - (Adnkronos) – Israele non sa dove si trovano quattro dei restanti 13 corpi di ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Scrive sassarinotizie.com

gaza media israele saGuerra in Medioriente, Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Medioriente, Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. Scrive tg24.sky.it

gaza media israele saGaza, Pizzaballa: "La tregua è fragile, ma non abbiamo paura" - Nel Sud del Libano nuove tensioni, incidente tra Idf e i caschi blu dell’Onu ... Lo riporta lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Media Israele Sa