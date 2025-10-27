Gaza media | Israele non sa dove siano le salme di 4 dei 13 ostaggi ancora nella Striscia

(Adnkronos) – Israele non sa dove si trovano quattro dei restanti 13 corpi di ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan, sottolineando che Israele ha cercato di far capire agli Stati Uniti quanto sia importante recuperare le salme. Kan spiega che la scorsa settimana il capo di stato maggiore delle Idf, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

