Gaza la proiezione di The Voice of Hind Rajab tra le rovine di Deir al-Balah | le immagini
Tra le rovine di Deir al-Balah, nel centro di Gaza, domenica scorsa la gente si è riunita per una proiezione cinematografica speciale. La folla, compresi i bambini, si è seduta su sedie di plastica per guardare “The Voice of Hind Rajab”, un film della regista tunisina Kaouther Ben Hania che descrive le ultime ore di vita di una bambina palestinese di sei anni intrappolata in un’auto crivellata di proiettili dalle Idf. Hind Rajab, cinque membri della sua famiglia e due medici sono stati trovati morti 12 giorni dopo. La storia ha attirato l’attenzione internazionale in seguito alle sue disperate richieste di aiuto nel gennaio 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it
