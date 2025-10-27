Gaza Israele revoca lo stato d’emergenza nel Sud per la prima volta dal 7 ottobre
E’ stato revocato lo stato d’emergenza nel sud d’Israele. Ebbene, per la prima volta dall’attacco del 7 ottobre 2023 da cui ha avuto inizio la guerra nella Striscia di Gaza, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha deciso di prendere la decisione ritenendo che non fosse più necessaria alcuna “situazione speciale” dal momento che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
