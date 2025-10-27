Gaza Israele revoca lo stato d’emergenza nel Sud per la prima volta dal 7 ottobre

Ildifforme.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato revocato lo stato d’emergenza nel sud d’Israele. Ebbene, per la prima volta dall’attacco del 7 ottobre 2023 da cui ha avuto inizio la guerra nella Striscia di Gaza, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha deciso di prendere la decisione ritenendo che non fosse più necessaria alcuna “situazione speciale” dal momento che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza israele revoca lo stato d8217emergenza nel sud per la prima volta dal 7 ottobre

© Ildifforme.it - Gaza, Israele revoca lo stato d’emergenza nel Sud per la prima volta dal 7 ottobre

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza israele revoca statoGuerra in Medioriente, Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Medioriente, Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. Secondo tg24.sky.it

gaza israele revoca statoIsraele, revocato stato emergenza: è prima volta da 7 ottobre 2023 - L’esercito israeliano ha accusato le forze dell’Unifil, la missione delle Nazioni Unite in Libano, di avere abbattuto un drone israeliano usato per raccogliere informazione. Lo riporta msn.com

gaza israele revoca statoIsraele, un altro passo avanti per la pace. Netanyahu revoca lo stato di emergenza in vigore dall'attacco di Hamas - Israele ha messo fine allo stato di emergenza in vigore nel sud del Paese dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele Revoca Stato