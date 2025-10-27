Gaza il piccolo Rayan salvato al Monaldi di Napoli grazie ad un complesso intervento al cuore

È un complesso intervento quello che ha consentito al dottor Guido Oppido, direttore dell?UOC di Cardiochirurgia Pediatrica, e alla sua équipe di salvare la vita del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Gaza, il piccolo Rayan salvato al Monaldi di Napoli grazie ad un complesso intervento al cuore

Contenuti che potrebbero interessarti

Aiutare la popolazione di Gaza con un piccolo gesto: la Cisl di Padova e Rovigo scende in campo con una raccolta fondi in Prato della Valle. L’iniziativa, parte della Maratona per la Pace, sostiene progetti di ricostruzione e invio di beni essenziali per i civili col - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, tragedia e destino incrociato: il piccolo Saed muore in Italia mentre il padre torna in libertà #gaza #roma - X Vai su X

Il piccolo Rayan salvato al Monaldi di Napoli grazie ad un complesso intervento al cuore - È un complesso intervento quello che ha consentito al dottor Guido Oppido, direttore dell’UOC di Cardiochirurgia Pediatrica, e alla sua équipe di salvare la ... Scrive napolivillage.com

Neonata di Gaza salvata al Meyer, asportato tumore di 2 chili - Nata prematura alla 33esima settimana, è arrivata da Gaza in Italia a fine settembre quando aveva solo 10 giorni, venendo ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze: aveva un tumore molto raro, un terat ... Lo riporta msn.com