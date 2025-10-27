Gaza continua violazione Idf a cessate il fuoco 3 raid su Abasan Al-Kabira a est di Khan Younis droni contro campo profughi a Shujayea - VIDEO

I raid ad Abasan Al-Kabira hanno portato alla morte di almeno due civili, di cui uno già identificato: è il 45enne Farid Hassan Qdeih. Inoltre, l'Idf ha sparato proiettili contro la costa a Rafah servendosi delle forze navali Le atrocità israeliane contro la popolazione civile palestinese non.

