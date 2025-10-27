Gavardo | Halloween al museo archeologico

Bresciatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre 2025, speciale appuntamento “Halloween al Mavs. Una serata da paura!”. Un’esperienza unica per scoprire il museo archeologico anche di sera. L’evento, che si terrà a partire dalle ore 20 e fino alle 23, prevederà attività e laboratori creativi. È gradito abbigliamento a tema. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

