Gavardo | Halloween al museo archeologico

Venerdì 31 ottobre 2025, speciale appuntamento “Halloween al Mavs. Una serata da paura!”. Un’esperienza unica per scoprire il museo archeologico anche di sera. L’evento, che si terrà a partire dalle ore 20 e fino alle 23, prevederà attività e laboratori creativi. È gradito abbigliamento a tema. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it