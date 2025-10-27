Garlasco Taormina | Sempio sarà arrestato era a casa con Chiara Poggi quella mattina Stasi ha fatto irruzione sapendo del tradimento

La nuova perizia condotta dal medico legale Cattaneo potrebbe "scagionare Alberto Stasi": le analisi sposterebbero l’orario della morte di Chiara in avanti, perché l’omicidio sarebbe avvenuto in più fasi distinte, rendendo così più solido l’alibi di Stasi Il delitto di Garlasco potrebbe prest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Taormina: "Sempio sarà arrestato, era a casa con Chiara Poggi quella mattina, Stasi ha fatto irruzione sapendo del tradimento"

Altre letture consigliate

"Stanno per arrestare Sempio". Garlasco, bomba dell'avvocato Taormina: cosa ha scoperto - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di scena nel caso Garlasco: Carlo Taormina annuncia l’arresto di Andrea Sempio, mentre la nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo riapre la pista che potrebbe scagionare Alberto Stasi. Dopo 18 anni, la verità sull’omicidio di Chiara P... - X Vai su X

Garlasco, l'avvocato Taormina: "Sempio dica la verità, Chiara era la sua amante. Stanno per arrestarlo" - Il delitto di Garlasco è un giallo infinito che ormai dura da 18 anni e, nonostante una condanna definitiva per Alberto Stasi, non si conosce ancora la verità sull'omicidio di Chiara Poggi. Lo riporta affaritaliani.it

Garlasco, il post shock dell'avvocato Taormina: “Arresto imminente per Andrea Sempio. Vada in Procura prima che sia troppo tardi”. - L’avvocato romano attacca la magistratura e invita Andrea Sempio a presentarsi in Procura. Da affaritaliani.it

Garlasco, il post shock di Carlo Taormina: “Sempio sarà arrestato”. E la perizia Cattaneo può riscrivere la storia del delitto - Colpo di scena nel caso Garlasco: Carlo Taormina annuncia l’arresto di Andrea Sempio, mentre la nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo riapre la pista che potrebbe scagionare Alberto Sta ... Secondo panorama.it