Garlasco Taormina | Sempio sarà arrestato era a casa con Chiara Poggi quella mattina Stasi ha fatto irruzione sapendo del tradimento

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova perizia condotta dal medico legale Cattaneo potrebbe "scagionare Alberto Stasi": le analisi sposterebbero l’orario della morte di Chiara in avanti, perché l’omicidio sarebbe avvenuto in più fasi distinte, rendendo così più solido l’alibi di Stasi Il delitto di Garlasco potrebbe prest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

