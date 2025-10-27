Garlasco svolta sull’omicidio Poggi | l’indiscrezione su Alberto Stasi che cambia tutto

Potrebbe essere vicina una svolta clamorosa nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo diciotto anni di processi, condanne e verità giudiziarie che sembravano intoccabili, la figura di Alberto Stasi – unico condannato in via definitiva – torna al centro di un possibile ribaltamento. La nuova indagine, aperta nel marzo scorso sul nome di Andrea Sempio per concorso in omicidio, ha riaperto ferite mai rimarginate e allo stesso tempo acceso una speranza: quella di una revisione che possa restituire libertà e innocenza all’ex fidanzato di Chiara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre letture consigliate

“Sono lì dentro”. Garlasco, Andrea Sempio: la pista caldissima degli investigatori. Svolta sempre più vicina - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco. Svolta nell’inchiesta dell’ex Procuratore Venditti. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro dei dispositivi informatici dell’ ex procuratore, indagato per corruzione in atti giudiziari. Il commento di Milo Infante - X Vai su X

Garlasco, perché Stasi non può essere colpevole? Le ultime scoperte. Cambia l'orario della morte di Chiara - Chiara Poggi avrebbe avuto tempo di provare a difendersi e il delitto non sarebbe avvenuto in una sola fase ma in più momenti distinti. Secondo ilmattino.it

Garlasco, perché Stasi non può essere colpevole? Le ultime scoperte. Cambia l'orario della morte di Chiara (che avrebbe avuto tempo di difendersi) - Chiara Poggi avrebbe avuto tempo di provare a difendersi e il delitto non sarebbe avvenuto in una sola fase ma in più momenti distinti. Scrive msn.com

«Chiara Poggi si è difesa», la nuova perizia scagiona Alberto Stasi? Cambia l’orario del delitto e si riapre il caso Garlasco - L'ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, uccisa in casa a Garlasco il 13 agosto 2007, è uno dei nodi chiave della consulenza affidata dalla Procura di ... Come scrive msn.com