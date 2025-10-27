Garlasco svolta sull’omicidio Poggi | l’indiscrezione su Alberto Stasi che cambia tutto

Potrebbe essere vicina una svolta clamorosa nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo diciotto anni di processi, condanne e verità giudiziarie che sembravano intoccabili, la figura di Alberto Stasi – unico condannato in via definitiva – torna al centro di un possibile ribaltamento. La nuova indagine, aperta nel marzo scorso sul nome di Andrea Sempio per concorso in omicidio, ha riaperto ferite mai rimarginate e allo stesso tempo acceso una speranza: quella di una revisione che possa restituire libertà e innocenza all’ex fidanzato di Chiara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

