Garlasco perizia antropometrica su Sempio ' potrebbe scagionare Stasi' Cattaneo | Omicidio avvenuto in più fasi ora del delitto intorno alle 11

Un’eventuale revisione dell’orario del delitto potrebbe avere effetti dirompenti: se la morte di Chiara fosse avvenuta più tardi, l’alibi di Stasi risulterebbe molto più solido, aprendo la strada a una possibile revisione della verità giudiziaria Il delitto di Garlasco, risalente al 13 agosto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, perizia antropometrica su Sempio 'potrebbe scagionare Stasi', Cattaneo: "Omicidio avvenuto in più fasi, ora del delitto intorno alle 11"

