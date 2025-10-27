Garlasco perché Sempio ora trema | clamorosa svolta
Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, potrebbe conoscere una svolta epocale con la possibile innocenza di Alberto Stasi, unico condannato definitivo per il delitto. Da marzo, con l'apertura di un'indagine su Andrea Sempio per concorso in omicidio, Stasi ha iniziato a intravedere una via d'uscita dal tunnel giudiziario. Secondo quanto riportato da Il Giornale, una nuova perizia starebbe per scagionarlo definitivamente, escludendo la sua responsabilità come autore materiale del crimine.La chiave di volta riguarda la ricostruzione temporale e modale dell'aggressione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli ultimi fatti di cronaca #garlasco #milano Al TG24 #rai Perché il così detto super testimone di Garlasco parla dopo 18 anni? È un caso che si esponga solo dopo che l'Avv. Lovati è stato sollevato dal suo incarico? Questa coincidenza fa sollevare delle ipotes - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, la parabola di Massimo Lovati: perché da storico difensore rischia di diventare uno dei principali accusatori di Sempio – Il video - X Vai su X
Garlasco, il maresciallo Spoto: “Venditti voleva subito le intercettazioni per archiviare Sempio” - Garlasco (Pavia), 11 ottobre 2025 – "Ricordo che dovevo far perdere tempo a Sempio perché dovevamo fare l'installazione (della cimice, ndr) sulla vettura”. Segnala ilgiorno.it
Garlasco, Mario Venditti accusato di peculato da 750mila euro: «Soldi per auto come spese di intercettazioni». Esplode il “sistema Pavia” - Da una parte c’è l’inchiesta della procura bresciana in cui Mario Venditti (ex procuratore di Pavia) è ... Scrive ilgazzettino.it
Garlasco, movimenti anomali sui conti della famiglia Sempio e dell’ex carabiniere Sapone - Da un conto di Silvio Sapone, uno degli ex carabinieri di Pavia perquisiti nell'inchiesta bresciana che vede al centro l'ex ... Come scrive ilgiorno.it