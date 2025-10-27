Garlasco perché Sempio ora trema | clamorosa svolta

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, potrebbe conoscere una svolta epocale con la possibile innocenza di Alberto Stasi, unico condannato definitivo per il delitto. Da marzo, con l'apertura di un'indagine su Andrea Sempio per concorso in omicidio, Stasi ha iniziato a intravedere una via d'uscita dal tunnel giudiziario. Secondo quanto riportato da  Il Giornale, una nuova perizia starebbe per scagionarlo definitivamente, escludendo la sua responsabilità come autore materiale del crimine.La chiave di volta riguarda la ricostruzione temporale e modale dell'aggressione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

