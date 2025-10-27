Garlasco nuovi sequestri per Venditti I pm | Dentro ci sono di sicuro le prove di versamenti di Sempio

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servono 'due mesi' e all'interno 'sono sicuramente contenuti elementi utili alla prova' della corruzione e del 'versamento di denaro agli inquirenti' da parte di Andrea Sempio: con queste motivazioni la Procura di Brescia ha chiesto un nuovo sequestro di pc e computer per l'ex pm di Pavia, Mario Venditti indagato per corruzione in atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

