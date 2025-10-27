Garlasco l’ora del delitto si sposta? Il consulente della famiglia Poggi frena | Nessun segno di lotta

L’ipotesi che l’ora della morte di Chiara Poggi possa essere stata spostata dalle 9.35 alle 11 del 13 agosto 2007, data dell’omicidio nella villa di Garlasco, non trova credito presso il consulente della famiglia della vittima. Il genetista Marzio Capra ha definito “un’indiscrezione priva di fondamento tecnico” la nuova ricostruzione secondo cui la giovane avrebbe avuto il tempo di opporre resistenza prima di morire. L’assenza, all’autopsia, di qualsiasi segno di lotta o difesa rimane, secondo l’esperto, un dato oggettivo e insuperato. La Procura di Pavia, tuttavia, sembra voler approfondire questa pista: ha infatti richiesto una nuova perizia all’anatomopatologa Cristina Cattaneo per verificare se Chiara Poggi abbia effettivamente avuto la possibilità di reagire all’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

