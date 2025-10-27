Garlasco l’avvocato Carlo Taormina e quella tendenza a parlare di casi in cui non è coinvolto E su Andrea Sempio insiste anche in tv a IgnotoX – Il video

«Andrea Sempio era sul luogo del delitto insieme ad Alberto Stasi, ma non ha ucciso Chiara Poggi ». A sostenere questa tesi è l’avvocato Carlo Taormina, uno tra i volti più noti del foro romano, che ancora una volta è tornato a esprimersi su un caso pur non essendo coinvolto nell’inchiesta. Ma andiamo per gradi. Nel corso degli anni è stato deputato di Forza Italia, nel 2001 è stato anche sottosegretario al Ministero dell’Interno nel governo Berlusconi, incarico durato però solo sei mesi a causa di un conflitto di interessi. In tempi più recenti si è persino iscritto al Movimento 5 Stelle, a conferma di un percorso politico tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Il direttore di Gente rivela: l'avvocato del caso Garlasco ora ha un manager dello spettacolo che gestisce la sua carriera TV - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, l'avvocato di Lovati commenta le dichiarazione del nuovo testimone "Il testimone si conosceva" #Mattino5 - X Vai su X

Garlasco, l’avvocato Carlo Taormina e quella tendenza a parlare di casi in cui non è coinvolto. E su Andrea Sempio insiste anche in tv a IgnotoX – Il video - Se in passato è intervenuto nei casi di Russo e Gambirasio pur non essendo coinvolto, oggi lo ha fatto con Garlasco. Segnala open.online

Garlasco, l'avvocato Taormina: "Sempio dica la verità, Chiara era la sua amante. Stanno per arrestarlo" - Il delitto di Garlasco è un giallo infinito che ormai dura da 18 anni e, nonostante una condanna definitiva per Alberto Stasi, non si conosce ancora la verità sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo affaritaliani.it

Garlasco, il post shock di Carlo Taormina: “Sempio sarà arrestato”. E la perizia Cattaneo può riscrivere la storia del delitto - Colpo di scena nel caso Garlasco: Carlo Taormina annuncia l’arresto di Andrea Sempio, mentre la nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo riapre la pista che potrebbe scagionare Alberto Sta ... panorama.it scrive