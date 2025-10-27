Garlasco la perizia della famiglia che può chiudere il caso | Così è morta Chiara Poggi

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, tutto sembra tornare in discussione. Anche gli elementi che per anni erano apparsi inamovibili, accertati in aula e confermati dalle perizie, vengono ora rimessi in dubbio da nuove valutazioni tecniche. Il caso di Garlasco, chiuso giudiziariamente con la condanna definitiva di Alberto Stasi a sedici anni di carcere, continua dunque a produrre domande. Al centro di questa nuova fase c’è una richiesta avanzata dalla Procura all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, chiamata a riesaminare la dinamica dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007, partendo anche dai rilievi dell’autopsia eseguita sulla giovane vittima pochi giorni dopo il delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

