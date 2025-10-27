Garlasco il consulente dei Poggi | Chiara non ha avuto il tempo di difendersi è morta subito dopo l'attacco

Fanpage.it | 27 ott 2025

L'ultima ipotesi emersa sul delitto di Garlasco è che Chiara Poggi abbia avuto il tempo di difendersi. Quindi non sarebbe morta alle 9.35 ma verso le 11. A Fanpage.it il genetista dei Poggi, Marzio Capra, conferma i risultati dell'autopsia: "I medici legali hanno accertato che non sono presenti segni di difesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

