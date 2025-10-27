Garlasco Alberto Stasi innocente la nuova perizia lo scagiona delitto Poggi verso la svolta | Orario morte attorno alle 11 non alle 9 | 35

La perizia condotta dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo porterebbe a una nuova ricostruzione della dinamica del delitto, rendendo incompatibile la presenza di Stasi sulla scena del crimine Alberto Stasi innocente? A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "Alberto Stasi innocente, la nuova perizia lo scagiona", delitto Poggi verso la svolta: "Orario morte attorno alle 11, non alle 9:35"

MattinaRai1. . Garlasco, le ultime scottanti rivelazioni. A #StorieItaliane la testimonianza di Alberto Marchesi, compagno di cella del nipote di Flavius Savu. - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, l’avvocata di Stasi: "Alberto è sconcertato dal caso Venditti. Sempio archiviato troppo in fretta, ci negarono anche i file delle intercettazioni" - X Vai su X

Garlasco, l'avvocato Taormina gela: "Sempio amante di Chiara". E la perizia scagiona Alberto Stasi: l'indiscrezione - Nuove indiscrezioni e post già virali sui social pongono l'attenzione su Andrea Sempio e il suo rapporto con Chiara Poggi e sulla colpevolezza di Stasi: cosa succede ... Segnala libero.it

Garlasco, l'avvocato Taormina: "Sempio dica la verità, Chiara era la sua amante. Stanno per arrestarlo" - Il delitto di Garlasco è un giallo infinito che ormai dura da 18 anni e, nonostante una condanna definitiva per Alberto Stasi, non si conosce ancora la verità sull'omicidio di Chiara Poggi. Da affaritaliani.it

«Alberto Stasi è innocente, la nuova perizia lo scagiona»: la svolta può riscrivere il delitto Poggi - Da marzo, quando è stata annunciata la nuova indagine su Andrea Sempio per omicidio in concorso di Chiara ... Scrive msn.com