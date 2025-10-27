Garlasco Alberto Stasi innocente la nuova perizia lo scagiona delitto Poggi verso la svolta | Orario morte attorno alle 11 non alle 9 | 35

La perizia condotta dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo porterebbe a una nuova ricostruzione della dinamica del delitto, rendendo incompatibile la presenza di Stasi sulla scena del crimine Alberto Stasi innocente? A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "Alberto Stasi innocente, la nuova perizia lo scagiona", delitto Poggi verso la svolta: "Orario morte attorno alle 11, non alle 9:35"

