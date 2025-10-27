Garante regionale dei detenuti in visita al carcere di Aversa
Tempo di lettura: 2 minuti Visita del Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello al carcere di Aversa, dove erano presenti 290 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare prevista di 254 detenuti, di cui 46 internati in casa-lavoro; mancano alla pianta organica più di 50 agenti. Ha effettuato inoltre lunghi colloqui, in particolare con i lavoranti, ed è stato a discutere con gli ospiti internati nella casa-lavoro. “Dei 46 detenuti in casa-lavoro – afferma il Garante – 16 sono con problemi psichici e psichiatrici, uno è da rimpatriare, uno necessita di una misura alternativa. C’è bisogno non solo per tutto l’istituto ma, soprattutto, per loro di figure essenziali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
