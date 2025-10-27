Garante regionale dei detenuti in visita al carcere di Aversa

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Visita del Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello al carcere di Aversa, dove erano presenti 290 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare prevista di 254 detenuti, di cui 46 internati in casa-lavoro; mancano alla pianta organica più di 50 agenti. Ha effettuato inoltre lunghi colloqui, in particolare con i lavoranti, ed è stato a discutere con gli ospiti internati nella casa-lavoro. “Dei 46 detenuti in casa-lavoro – afferma il Garante – 16 sono con problemi psichici e psichiatrici, uno è da rimpatriare, uno necessita di una misura alternativa. C’è bisogno non solo per tutto l’istituto ma, soprattutto, per loro di figure essenziali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

garante regionale dei detenuti in visita al carcere di aversa

© Anteprima24.it - Garante regionale dei detenuti in visita al carcere di Aversa

Altre letture consigliate

garante regionale detenuti visitaRimini, camere di sicurezza: il Garante regionale dei detenuti in visita alla Polizia Locale - Romagna, dottor Roberto Cavalieri, ha effettuato ieri pomeriggio, mercoledì 15 ottobre, una visita ispettiva al ... Come scrive chiamamicitta.it

garante regionale detenuti visitaRimini, ispezione del Garante dei detenuti: rispetto dei diritti e buone pratiche - Roberto Cavalieri, ha effettuato ieri pomeriggio (15 ottobre) una visita ispettiva al Comando della Polizia Locale di Rimini in via della ... Segnala altarimini.it

garante regionale detenuti visitaLuigi Pagano, già capo del DAP e ora garante dei detenuti del Comune di Milano, ci spiega il carcere - Sistema al collasso: celle strapiene, detenuti costretti a passare ore chiusi, suicidi e diritti calpestati. Scrive poliziapenitenziaria.it

Cerca Video su questo argomento: Garante Regionale Detenuti Visita