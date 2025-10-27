Gangi celebra Andrea Camilleri nel centenario della nascita dedicata una piazzetta al grande scrittore

In occasione del centenario di Andrea Camilleri, il Comune di Gangi gli ha intitolato una piazzetta lungo la via Porta di Malta al grande scrittore siciliano. La cerimonia di scopertura della targa si è svolta venerdì scorso (24 ottobre) alla presenza delle autorità civili e militari. A tagliare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

