Gallipoli uomo ferito da colpi di arma da fuoco in strada Si indaga
Un uomo, Michel Barba, è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Gallipoli, in via Carlo Massa, questo pomeriggio. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti. I colpi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
PER LA TUA VACANZA NEL #SALENTO: XILHOTEL, B&B I DUE MARI, HOTEL L'UOMO E IL MARE #XILHOTEL nel cuore di Gallipoli, si affaccia sul mare e dispone di sole 9 camere, per una vacanza in totale relax. www.xilhotel.it B&B I DUE MARI situato n - facebook.com Vai su Facebook
Agguato a Gallipoli: fucilate contro un uomo di 45 anni - GALLIPOLI – Paura in serata, in via Carlo Massa, a Gallipoli, dove un uomo di 45 anni è stato colpito alla spalla da quattro o cinque colpi di fucile calibro 22. Scrive trnews.it