Gallipoli uomo ferito da colpi di arma da fuoco in strada Si indaga

Quotidianodipuglia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, Michel Barba, è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Gallipoli, in via Carlo Massa, questo pomeriggio. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti. I colpi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

gallipoli uomo ferito colpiAgguato a Gallipoli: fucilate contro un uomo di 45 anni - GALLIPOLI – Paura in serata, in via Carlo Massa, a Gallipoli, dove un uomo di 45 anni è stato colpito alla spalla da quattro o cinque colpi di fucile calibro 22. Scrive trnews.it

