Gabriella la piccola Elly asfaltata da Del Debbio
Piccole e piccoli Elly Schlein crescono. Anche se, il dubbio è più che legittimo, forse è la segretaria del Pd a ispirarsi ai tanti Gabriella e Luca, attivisti scesi in piazza in questi mesi per il clima, per Gaza, con Landini, contro Meloni, per Ranucci. «Penso che nel momento in cui è a rischio il diritto di parola, il diritto all’informazione, è a rischio anche la democrazia», scandisce seria e convintissima Gabriella ospite di Dritto e rovescio su Rete 4. «Dovrebbe essere ancora più giusto e corretto che oltre la solidarietà ci fossero azioni concrete come ritirare le querele, in questo momento i giornalisti si sentono minacciati!», ha continuato l’attivista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
