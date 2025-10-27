futuridea al cnel per una giornata di studio sulle aree interne

Tempo di lettura: 2 minuti Futuridea parteciperà alla giornata di studio ‘Aree Interne, nuovo paradigma di sviluppo: un mondo “non” a parte’ in programma domani martedì 28 ottobre a Roma presso la sede del CNEL. Ad apre i lavori sarà il presidente del CNEL, Renato Brunetta e a seguire gli interventi dei coordinatori del Gruppo di lavoro “Rigenerazione e ripopolamento delle aree territoriali marginali”, il vicepresidente CNEL Claudio Risso e il consigliere Massimo Giuntoli. La giornata sarà organizzata in quattro tavoli tecnici per approfondire le possibili strategie di sviluppo e rilancio dei territori che presentano ampi margini di valorizzazione, a cui seguirà una sessione plenaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

