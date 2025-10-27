Furto pluriaggravato prosciolti Vincenzo D' Onofrio e un altro pregiudicato
La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Vittorio Fucci, ha prosciolto il noto pregiudicato Vincenzo D’Onofrio, alias “o’ Mangiavatt”, 57 anni di Arpaia, e il pregiudicato Claudio Borzacchiello, 60 anni di Arienzo, dal reato di furto pluriaggravato per l’uso della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
