Furto negli uffici scolastici del Vallo di Lauro | interviene la Polizia di Stato
Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, un furto è stato perpetrato presso gli uffici scolastici di Lauro, in via Lancellotti. Il colpo, avvenuto in coincidenza con un altro raid a Moschiano, ha visto i malviventi forzare la porta principale dell’edificio San Filippo Neri, sede degli uffici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
