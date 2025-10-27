Furto negli uffici scolastici del Vallo di Lauro | interviene la Polizia di Stato

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, un furto è stato perpetrato presso gli uffici scolastici di Lauro, in via Lancellotti. Il colpo, avvenuto in coincidenza con un altro raid a Moschiano, ha visto i malviventi forzare la porta principale dell’edificio San Filippo Neri, sede degli uffici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

furto uffici scolastici valloLauro, furto negli uffici della segreteria della scuola: ladri portano via tutti i PC - Nella stessa notte del raid agli uffici comunali di Moschiano c’è stato un furto anche agli uffici della dirigenza scolastica di Lauro, in Via Lancellotti, nel centro del comune del Vallo. Da irpinianews.it

