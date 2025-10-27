Furto Louvre | i ladri incastrati dal Dna Svelati i Lupin maldestri

Li hanno presi. Una settimana dopo il colpo al Louvre, li hanno presi. La polizia francese è finalmente riuscita a fermare due trentenni, già noti alle forze dell’ordine per furti di gioielli. Il colpo «alla Lupin» in realtà non è stato impeccabile come la leggenda lo aveva presentato fino alla cattura. Già, perché i ladri sono stati incastrati dai 150 campioni di Dna raccolti sugli oggetti lasciati durante la fuga, e dagli errori commessi nei sette frenetici minuti della rapina. Traditi dalla fretta di non essere scoperti, incapaci di distruggere il montacarichi usato per l’assalto. Da Lupin a dei maldestri ladri di galline qualsiasi. 🔗 Leggi su Panorama.it

