furto in un albergo della valle caudina assolti in appello due noti pregiudicati

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte d’Appello di Napoli ha assolto il noto pregiudicato Vincenzo D’Onofrio, alias “’o Mangiavatt”, 57 anni di Arpaia, e il pregiudicato Claudio Borzacchiello, 60 anni di Arienzo, dal reato di furto pluriaggravato dalla destrezza e dall’aver commesso il fatto in un albergo. Il collegio giudicante ha accolto integralmente le tesi difensive sostenute dall’avvocato Vittorio Fucci, che aveva impugnato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Benevento. Secondo l’accusa, i due si sarebbero introdotti in un noto albergo della Valle Caudina, dove avrebbero sottratto con destrezza beni di valore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

