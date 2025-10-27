Furto in un albergo della Valle Caudina assolti in Appello due noti pregiudicati
Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte d’Appello di Napoli ha assolto il noto pregiudicato Vincenzo D’Onofrio, alias “’o Mangiavatt”, 57 anni di Arpaia, e il pregiudicato Claudio Borzacchiello, 60 anni di Arienzo, dal reato di furto pluriaggravato dalla destrezza e dall’aver commesso il fatto in un albergo. Il collegio giudicante ha accolto integralmente le tesi difensive sostenute dall’avvocato Vittorio Fucci, che aveva impugnato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Benevento. Secondo l’accusa, i due si sarebbero introdotti in un noto albergo della Valle Caudina, dove avrebbero sottratto con destrezza beni di valore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Furto da oltre 1000 euro in camera d'albergo: assolto l’ex facchino https://ift.tt/MG4vCqT https://ift.tt/YLlVQi4 - X Vai su X
ARRESTATO IL LADRO Si tratta di un 35enne napoletano che a ferragosto aveva commesso tre furti ad Arezzo tra la zona di Saione e Pescaiola, tra cui il furto all’albergo Pier della Francesca in via romana del 15 agosto. - facebook.com Vai su Facebook
Furto in albergo: responsabilità dell’albergatore - I fatti di causa e i giudizi di merito Tizia si recava nella hall di un albergo, e riponeva la propria pelliccia di visone in un appendiabiti posto vicino alla reception. Come scrive diritto.it