furto al louvre due arresti

Stavano per prendere il volo, il primo verso l’Algeria, il secondo verso il Mali. La polizia, come aveva promesso il ministro degli Interni francese Laurent Nounes, li ha individuati in brevissimo tempo e li ha arrestati sabato sera. Sono due uomini sui trent’anni, già schedati per furti ‘sofisticati’ a danno di gioiellerie. Gli inquirenti della Brigata per la repressione del banditismo sono certi che si tratti di due membri del commando (4 persone) che una settimana fa ha messo a segno la rapina dei gioielli della corona al Louvre: "Hanno un profilo da professionisti, probabilmente hanno agito su commissione", ha commentato Laure Beccuau, capo della Procura di Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

