Furti spaccio di droga e microcriminalità Manzelli Uil invoca l’intervento del Prefetto
In riviera tiene banco la questione dei furti, dello spaccio di droga e della microcriminalità. La presenza di una gang di giovani ladri seriali che agisce praticamente indisturbata, preoccupa parecchio i residenti e i commercianti della zona. In particolare i cittadini non si capacitano del fatto che dieci giorni fa i quattro componenti della banda sono stati fermati dai carabinieri e portati nella caserma della compagnia di Cesenatico, ma l’autorità giudiziaria ha deciso di non procedere all’arresto ma di notificare ai malviventi delle denunce a piede libero. Devono rispondere di ricettazione per la corposa quantità di merce rubata a persone di Cesenatico, San Mauro Mare e Bellaria Igea Marina, dell’occupazione abusiva di un’abitazione dove alloggiavano e avevano portato gli oggetti rubati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Furti: a Bagnaia svaligiate due villette Spaccio ai giardini pubblici: arrestato 18enne a Corchiano In aumento nella Tuscia i casi di scabbia: l'Asl scrive alle scuole L'Anvur conferma l'accreditamento all'Unitus - facebook.com Vai su Facebook
Furti, spaccio di droga e microcriminalità. Manzelli (Uil) invoca l’intervento del Prefetto - In riviera tiene banco la questione dei furti, dello spaccio di droga e della microcriminalità. Scrive ilrestodelcarlino.it
Furti, danneggiamenti e droga: scattano tre divieti di ritorno e numerosi avvisi orali - Sono sette i provvedimenti preventivi presi negli ultimi giorni dal questore di Terni, nell’ambito delle attività volte a prevenire e contrastare i reati p ... Riporta umbria24.it
Rieti, droga: blitz della polizia nei boschetti di spaccio - Nella mattinata di ieri, dal cielo e da terra, la quadra mobile ha attuato una vasta azione, per ... Da ilmessaggero.it