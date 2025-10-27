Furti spaccio di droga e microcriminalità Manzelli Uil invoca l’intervento del Prefetto

In riviera tiene banco la questione dei furti, dello spaccio di droga e della microcriminalità. La presenza di una gang di giovani ladri seriali che agisce praticamente indisturbata, preoccupa parecchio i residenti e i commercianti della zona. In particolare i cittadini non si capacitano del fatto che dieci giorni fa i quattro componenti della banda sono stati fermati dai carabinieri e portati nella caserma della compagnia di Cesenatico, ma l’autorità giudiziaria ha deciso di non procedere all’arresto ma di notificare ai malviventi delle denunce a piede libero. Devono rispondere di ricettazione per la corposa quantità di merce rubata a persone di Cesenatico, San Mauro Mare e Bellaria Igea Marina, dell’occupazione abusiva di un’abitazione dove alloggiavano e avevano portato gli oggetti rubati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

