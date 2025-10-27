Furti nella notte e violenza in stazione | tre giovani fermati

Una notte di furti, un inseguimento all’alba e, poche ore dopo, una rissa in stazione. È quanto accaduto tra Montagna e Salorno, dove tre giovani senza fissa dimora sono stati fermati dai carabinieri dopo una serie di colpi messi a segno in abitazioni e su auto parcheggiate. La situazione, però. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

- Assalto dei ladri al distributore di benzina - Allarme nella notte a Rovigo. E torna anche la paura per i furti in abitazione. #rovigo #sicurezza #vocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook

Tre uomini fermati dopo una serie di furti. Dopo la denuncia e il rilascio, due di loro intralciano la circolazione ferroviaria alla stazione e feriscono un carabiniere: arrestati - Serie di furti in abitazioni e su vetture in sosta, dopo le segnalazioni scattano le indagini dei carabinieri: tre sospettati fermati dai militari con la refurtiva. Da ildolomiti.it

Denunciati per furto vanno in stazione a infastidire i pendolari - I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Egna e quelli delle Stazioni di Cortaccia e Termeno sono intervenuti a seguito delle segnalazioni di furti in abitazione e su autovetture in sosta, nel ... Lo riporta msn.com

Violenta lite di notte alla Stazione . Due feriti a bottigliate, uno è grave. Indagini per risalire alle cause - Sono stati momenti di tensioni quelli vissuti l’altra notte in piazza della Stazione dove un gruppo di magrebini si è preso a cazzotti e bottigliate per motivi che devono essere ancora chiariti. Secondo lanazione.it