Furti in Cilento | trovata l' auto usata dai ladri le indagini proseguono

Salernotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovata l’auto utilizzata per mettere a segno i furti, tra venerdì e sabato notte, ai danni di due tabacchi, a San Mauro Cilento e a Stella Cilento. Proseguono gli accertamenti, dunque, per identificare i responsabili dei colpi che hanno privato i residenti della zona della loro serenità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

furti cilento trovata autoFurti a San Mauro e Stella Cilento: ritrovata auto dei malviventi - È stata ritrovata l’auto utilizzata per mettere a segno il furto registrato tra venerdì e sabato notte ai danni di un tabacchi di San Mauro Cilento e probabilmente anche a Stella Cilento. Secondo infocilento.it

furti cilento trovata autoFurti nella notte a San Mauro Cilento e Stella Cilento: colpiti due tabaccai, indagano i Carabinieri - Notte di furti nel Cilento, dove due esercizi commerciali sono stati presi di mira da ignoti malviventi. Da infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Cilento Trovata Auto