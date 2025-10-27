Furti in Cilento | trovata l' auto usata dai ladri le indagini proseguono

Ritrovata l’auto utilizzata per mettere a segno i furti, tra venerdì e sabato notte, ai danni di due tabacchi, a San Mauro Cilento e a Stella Cilento. Proseguono gli accertamenti, dunque, per identificare i responsabili dei colpi che hanno privato i residenti della zona della loro serenità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Truffa del finto ufficiale e furto aggravato nel #Cilento: arrestato 41enne a Napoli La frode è iniziata con una telefonata: un complice, tuttora non identificato, si è presentato al telefono come un sedicente maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione - facebook.com Vai su Facebook

Furti a San Mauro e Stella Cilento: ritrovata auto dei malviventi - È stata ritrovata l’auto utilizzata per mettere a segno il furto registrato tra venerdì e sabato notte ai danni di un tabacchi di San Mauro Cilento e probabilmente anche a Stella Cilento. Secondo infocilento.it

Furti nella notte a San Mauro Cilento e Stella Cilento: colpiti due tabaccai, indagano i Carabinieri - Notte di furti nel Cilento, dove due esercizi commerciali sono stati presi di mira da ignoti malviventi. Da infocilento.it