Furti di gioielli e opere d’arte | dove finiscono? Ricettatori e collezionisti | un mercato da 6 miliardi

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 ottobre 2025 –  Gli obiettivi sensibili sono musei più o meno famosi, cattedrali, chiese, sedi di associazioni, conventi e chiostri avvolti nel silenzio, tutti forzieri senza lucchetto che contengono oggetti preziosi. Per i ladri d’arte il colpo da mettere a segno talvolta è meno rischioso, eppure altamente scenografico e clamoroso come quello del furto al Louvre, di una banale rapina in banca o in gioielleria dove bisogna essere pronti ad un possibile scontro armato. Il traffico internazionale di opere d’arte, solo a volte sfiorato anche dall’attività della criminalità organizzata, è una realtà in continua evoluzione, un mercato sempre aperto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

