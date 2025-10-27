Furgone travolge e uccide un ciclista poi scappa | la vittima stava andando al lavoro
Avrebbe travolto e ucciso un uomo che stava andando al lavoro in bicicletta, poi non si sarebbe fermato per far perdere le sue tracce fino a Padova. Infatti, sarebbe stato individuato il presunto pirata della strada che ha centrato un cittadino indiano di 46 anni sul ponte della Delizia, al. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Camion travolge sette veicoli. Una persona ferita. Guarda le immagini - facebook.com Vai su Facebook
New post: LEGGI LA NOTIZIA! A4, tir perde i freni e travolge un camper: quattro feriti lievi https://tviweb.it/a4-tir-perde-i-freni-e-travolge-un-camper-quattro-feriti-lievi/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Ciclista travolto e ucciso sul ponte della Delizia da un furgone che fugge con la bici agganciata. Il mezzo individuato a Padova - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada Pontebbana che collega Casarsa a Codroipo: intorno alle 7 un ciclista ... Da ilgazzettino.it
Ciclista travolto e ucciso sul ponte della Delizia da un furgone: il conducente carica la bici sul mezzo e scappa VIDEO - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada Pontebbana che collega Casarsa a ... Scrive ilgazzettino.it
Codroipo, tragedia sul ponte della Delizia: ciclista travolto e ucciso da un furgone pirata - Ciclista investito e ucciso sul ponte della Delizia a Codroipo. Scrive nordest24.it