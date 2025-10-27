Furgone travolge e uccide un ciclista poi scappa | la vittima stava andando al lavoro

Today.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe travolto e ucciso un uomo che stava andando al lavoro in bicicletta, poi non si sarebbe fermato per far perdere le sue tracce fino a Padova. Infatti, sarebbe stato individuato il presunto pirata della strada che ha centrato un cittadino indiano di 46 anni sul ponte della Delizia, al. 🔗 Leggi su Today.it

