Fuori i sionisti dall' università Così i Pro Pal impediscono a Fiano di parlare alla Ca' Foscari
"Fuori i sionisti dall'università". Questo lo slogan usato da un gruppo di Pro Pal che ha impedito a Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati, di parlare all'università Cà Foscari di Venezia. "Ho provato in tutti i modi a continuare ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare", ha detto all'Ansa l'ex deputato del Pd che stava partecipando a un dibattito insieme per la pace insieme a Antonio Calò presidente di Ve.Ri.Pa. "Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica ai danni proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente", fanno sapere dell'ufficio stampa di Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
