Funerale di Raffaello Paloscia | due campioni del mondo sportivi colleghi amici tifosi per l’addio alla penna d’oro

Fra gli officianti padre Bernardo Gianni, sceso da San Miniato per l'omaggio al grande giornalisti. Al quale si sono uniti colleghi di ieri e di oggi, amici, tifosi della Fiorentina. Raffaello ha raccontato i due scudetti della Fiorentina, per questo la società ha inviato, in chiesa, il "labaro viola"

La camera ardente per Raffaello Paloscia sarà allestita nella sede della presidenza della Giunta regionale, in Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze I funerali si svolgeranno domani, 27 OTTOBRE, alle ore 15 a Firenze. Leggi tutto - X Vai su X

