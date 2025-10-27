Funerale di Raffaello Paloscia | due campioni del mondo sportivi colleghi amici tifosi per l’addio alla penna d’oro

Firenzepost.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra gli officianti padre Bernardo Gianni, sceso da San Miniato per l'omaggio al grande giornalisti. Al quale si sono uniti colleghi di ieri e di oggi, amici, tifosi della Fiorentina. Raffaello ha raccontato i due scudetti della Fiorentina, per questo la società ha inviato, in chiesa, il "labaro viola" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

funerale di raffaello paloscia due campioni del mondo sportivi colleghi amici tifosi per l8217addio alla penna d8217oro

© Firenzepost.it - Funerale di Raffaello Paloscia: due campioni del mondo, sportivi, colleghi, amici, tifosi per l’addio alla “penna d’oro”

Contenuti che potrebbero interessarti

funerale raffaello paloscia dueAddio a Raffaello Paloscia. Oggi la salma in Regione, domani i funerali a Firenze - Nella giornata di ieri si è spento Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi e grande appassionato di Fiorentina, cronista di riferimento per intere generazioni e che ha ... Segnala firenzeviola.it

funerale raffaello paloscia dueLo sport perde un grande narratore e cronista: è morto Raffaello Paloscia, storica firma della Nazione - E’ stato maestro e punto di riferimento per i colleghi di varie generazioni ... lanazione.it scrive

L'ultimo saluto a Raffaello Paloscia, voce storica della fiorentina \ VIDEO - Il funerale del decano del giornalismo sportivo e voce storica della Fiorentina, Raffaello Paloscia, scomparso all'età di 97 anni, si è svolto alla Chiesa ... Riporta firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Funerale Raffaello Paloscia Due