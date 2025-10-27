Fullmetal Alchemist | Brotherhood non è più l' anime d' azione col punteggio più alto di tutti i tempi
L'anime che per oltre un decennio ha incarnato la perfezione dell'action giapponese viene ora superato da una nuova generazione di spettatori e da un nuovo titano: Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, che domina classifiche e cinema con furia inarrestabile. Dopo anni di dominio incontrastato, Fullmetal Alchemist: Brotherhood cede il primo posto nella classifica degli anime d'azione più votati su MyAnimeList. A spodestarlo è Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc, l'atteso film dello studio MAPPA, ora al centro del fenomeno globale. La caduta di Fullmetal Alchemist: Brotherhood Per anni, Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha rappresentato un punto di riferimento assoluto per il genere action e per l'animazione giapponese nel suo complesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Giovedì 30 Ottobre, alle ore 10.30, Maurizio Merluzzo sarà sul palco del Teatro San Girolamo a Lucca assieme a Carlo Cavazzoni (Dynit) per presentare l’incontro con Yasuhiro Irie (regista dell’anime di Fullmetal Alchemist Brotherhood)! Maurizio Merluzzo: in - facebook.com Vai su Facebook
Fullmetal Alchemist: Brotherhood non è più l'anime d'azione col punteggio più alto di tutti i tempi - L'anime che per oltre un decennio ha incarnato la perfezione dell'action giapponese viene ora superato da una nuova generazione di spettatori e da un nuovo titano: Chainsaw Man - Si legge su movieplayer.it
Fullmetal Alchemist : Brotherhood 2009 - 2010 - Anime di genere fantasy segue due fratelli in cerca della Pietra Filosofale per ripristinare la loro precedente forma fisica, alterata durante il tentativo di resuscitare la madre. Scrive movieplayer.it
FullMetal Alchemist: Brotherhood psp - La storia di Fullmetal Alchemist: Brotherhood segue le avventure dei fratelli Elric, due giovani alchimisti maledetti dopo uno sfortunato tentativo di far tornare la propria madre dalla morte nel ... Da multiplayer.it