Fullmetal Alchemist | Brotherhood non è più l' anime d' azione col punteggio più alto di tutti i tempi

L'anime che per oltre un decennio ha incarnato la perfezione dell'action giapponese viene ora superato da una nuova generazione di spettatori e da un nuovo titano: Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, che domina classifiche e cinema con furia inarrestabile. Dopo anni di dominio incontrastato, Fullmetal Alchemist: Brotherhood cede il primo posto nella classifica degli anime d'azione più votati su MyAnimeList. A spodestarlo è Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc, l'atteso film dello studio MAPPA, ora al centro del fenomeno globale. La caduta di Fullmetal Alchemist: Brotherhood Per anni, Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha rappresentato un punto di riferimento assoluto per il genere action e per l'animazione giapponese nel suo complesso.

