Fuga disperata dal mattatoio prima della macellazione bovino rintracciato con un drone termico e abbattuto

CASTELBELLINO - Ha tentato la sua ultima fuga prima della macellazione, scappando dal mattatoio e fuggendo tra la vegetazione nei pressi del fiume Esino. Così, questa mattina, un bovino adulto ha raggiunto la zona industriale, scomparendo tra capannoni e sterpaglie fino far perdere le proprie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

