Fu legittima difesa Archiviato il maresciallo che uccise un egiziano la notte di Capodanno

La posizione del maresciallo Luciano Masini, comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, che la notte del 31 dicembre sparò e neutralizzò Muhammad Sitta, 23enne egiziano che terrorizzò i passanti armato di coltello, è stata archiviata. Il militare agì per legittima difesa e non ci fu alcun "eccesso colposo" nell'uso dell'arma da parte del comandante, carabiniere esperto e molto abile. Prima di essere neutralizzato, Sitta colpì 4 persone con un coltello ma fortunatamente non riuscì a infliggere alcuna ferita grave. Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha ricostruito l'accaduto a partire dalle aggressioni di Sitta nei confronti di due giovani per strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fu legittima difesa". Archiviato il maresciallo che uccise un egiziano la notte di Capodanno

