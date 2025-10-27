Frosinone-Virtus Entella le probabili formazioni

Turno infrasettimanale per il Frosinone che ospiterà domani, alle ore 20:30, la Virtus Entella. Previsto qualche cambio di formazione rispetto l'undici iniziale che ha pareggiato in casa della Sampdoria.In porta potrebbe rivedersi dopo più di due mesi Sherri che potrebbe rilevare Palmisani. In. 🔗 Leggi su Today.it

