Frosinone | il capoluogo più cementificato del Lazio

Secondo l’edizione 2025 del rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell’Ispra, Frosinone è il capoluogo del Lazio con la più alta percentuale di suolo consumato: 29,83%, davanti persino a Roma (23,70%). Seguono Latina (15,56%), Rieti (7,30%) e Viterbo (6,26%). 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it