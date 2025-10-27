Fronte comune contro la violenza di genere

L'obiettivo comune è il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne. Partendo da questo importante presupposto prosegue la collaborazione tra la Polizia di Stato e Despar Nord per promuovere in Veneto la campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

“Di fronte alla decisione del Comune di modificare le tariffe Amt ci saremmo aspettati un coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali che tutelano i pensionati genovesi trattandosi di una misura che andrà ad impattare soprattutto sulle persone più - facebook.com Vai su Facebook

Acqua pubblica, no alla Borsa. Fronte comune tra Pd e M5S http://dlvr.it/TNKySn ? #AcquaPubblica - X Vai su X

Foiano della Chiana: torna il corso gratuito di autodifesa per le donne - Un'iniziativa dell'Assessorato alle Pari Opportunità per sensibilizzare e rafforzare la consapevolezza femminile contro ogni forma di violenza ... lanazione.it scrive

Cristina Carelli, presidente Donne in Rete contro la violenza: Misure “riparatorie” non combattono il fenomeno. La priorità è salvare la vita alle donne. La denuncia è ... - A Milano è morta Luciana Ronchi, accoltellata al volto e al collo dall'ex marito, «appostato da un mese». Da vanityfair.it

Riccione, le iniziative contro la violenza di genere in attesa del 25 novembre - Per sradicare la violenza contro le donne è indispensabile tradurre l'impegno in azioni concrete e capillari, che vanno dalla formazione più specialistica ... chiamamicitta.it scrive